Mes: Donohoe, profondo rispetto per il lavoro del Parlamento italiano

- L'assicurazione che ho ricevuto nella mia visita a Roma è il riconoscimento da parte del ministro Giorgetti dell'importanza del tema del Mes. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, in riferimento alla ratifica del trattato del Mes da parte del governo italiano. "Non è appropriato per noi stabilire come questo processo debba andare avanti", ha detto. "Tutti noi, in particolare il commissario Gentiloni, data la sua grande esperienza della politica italiana, rispettiamo profondamente il lavoro del Parlamento italiano e la sua considerazione di questo tema, che riteniamo importante per l'Italia", ha proseguito Donohoe. "Abbiamo appena assistito a progressi significativi da parte di altri due Paesi in merito al Mes, e riteniamo opportuno consentire al governo e al Parlamento italiano di dare alla questione la considerazione di cui ha bisogno, mentre il processo di ratifica continua o si conclude negli altri Paesi", ha concluso. (Beb)