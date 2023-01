Trasporti: a Roma 4 tranvie per il Giubileo, centro storico chiuso al traffico veicolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea Tva "entrerà in funzione a inizio 2025, quando sarà già in funzione la congestion charge. Quindi avremo tre fasce di protezione della città. Avremo fascia verde, l'area di congestion charge e poi la Ztl. Questo ridurrà il numero di autovetture che entreranno in centro storico". ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, nel corso della presentazione del progetto "Tranvia Viale Palmiro Togliatti, Cinecittà-Ponte Mammolo", alla casa della salute di Villa De Sanctis, a Roma. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, e il responsabile della Direzione Ingegneria di Roma Servizi per la Mobilità, Alessandro Fuschiotto. "Il progetto che abbiamo affidato alla Sapienza di riqualificazione complessiva di via Nazionale e di corso Vittorio in occasione del passaggio del tram - ha aggiunto l'assessore - deve prevedere un nuovo arredamento urbano e un'impostazione di nuova viabilità basata sul fatto che entreranno meno veicoli". Per la popolazione over 60 "entreranno in centro con la Tva dalla stazione Termini, dove c'è l'attestamento della Termini-Giardinetti. Per la riqualificazione di via Nazionale vediamo cosa verrà fuori dal progetto della Sapienza, che sta ripensando l'asse di via Nazionale insieme all'asse che da largo Argentina va verso il Tevere di corso Vittorio", ha concluso Patanè. (segue) (Rer)