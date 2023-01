Trasporti: a Roma 4 tranvie per il Giubileo, centro storico chiuso al traffico veicolare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Un altro collegamento tranviario riguarderà la stazione Tiburtina, lato est della città: da viale Regina Margherita passerà per piazzale del Verano e raggiungerà piazzale della Stazione Tiburtina, integrandosi alla rete metro ferroviaria esistente. L'intervento consiste nella costruzione di circa 1,34 chilometri di percorso e quindi del relativo sistema di armamento binari, rete di alimentazione elettrica, risistemazione urbana dell'asse, ottimizzazione della rete del Trasporto pubblico locale. La linea tranviaria si svilupperà lungo la direttrice di via Tiburtina, utilizzando in gran parte la corsia preferenziale esistente, fino ad attestarsi con il capolinea nel piazzale Ovest della stazione Tiburtina, con tre fermate intermedie. Sono tre le tratte: da piazzale del Verano fino all'altezza di piazzale delle Crociate; da piazzale delle Crociate alla fine dei Sottovia; dai Sottovia a via Tiburtina. (segue) (Rer)