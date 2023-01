Trasporti: a Roma 4 tranvie per il Giubileo, centro storico chiuso al traffico veicolare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza tranvia in programma è rivolta a sud della Capitale e guarda all'Expo del 2030: il progetto prevede la riqualificazione dell'attuale ferrovia urbana Laziali-Giardinetti e prevede un primo prolungamento a Tor Vergata e un secondo fino al nodo di scambio dell'autostrada A1. Il percorso totale sarà lungo quasi 16 chilometri, sono poco più di 12,4 chilometri fino a Tor Vergata. La tratta in progettazione si sviluppa lungo Via Giolitti (470 metri) con attestamento prima dell'angolo con via Gioberti, sempre nelle vicinanze della stazione Termini. In sede di progettazione definitiva, per ridurre l'impatto su un sistema urbano complesso dal punto di vista delle preesistenze archeologiche, si valuterà la possibilità di adottare la circolazione autonoma dei tram da piazzale Labicano a Santa Bibiana. (segue) (Rer)