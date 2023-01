Messina Denaro: Minniti, arresto ha ridato fiducia a italiani, siamo solo all'inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'arresto di Matteo Messina Denaro, "lo Stato poteva arrivarci prima, ma con quello che ha fatto oggi ha ridato fiducia agli italiani". Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, già ministro dell'Interno del governo Gentiloni, a "Quarta Repubblica" su Rete4. "Ma siamo solo all'inizio perché c'è ancora da trovare il covo" dove si nascondeva Messina Denaro, nonché "chiarire la rete di complicità", ha spiegato. Resta il fatto che la sua cattura, anche se non dovesse collaborare, "è un elemento particolarmente importante per aprire uno squarcio su quello che è stata Cosa nostra in Sicilia, in Italia e nel mondo", ha aggiunto l'ex titolare del Viminale.(Rin)