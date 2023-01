Messina Denaro: Minniti, arresto non è sconfitta mafie, ma raffinata operazione di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo di fronte alla sconfitta delle mafie" e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha detto: non toglieremo il 41 bis, è un segnale molto importante". Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, già ministro dell'Interno del governo Gentiloni, a "Quarta Repubblica" su Rete4. Oggi di fatto Matteo Messina Denaro "è stato già indirizzato al 41 bis", ha aggiunto per poi concordare: "Ha ragione Scarpinato: abbiamo di fronte un'operazione raffinata di polizia". Era "difficilissimo catturarlo in un struttura pubblica e lo si è fatto senza estrarre una pistola o mettere le manette, è merito del Ros dei Carabienieri", ha concluso Minniti. (Rin)