Brasile: Procura generale denuncia 39 persone alla Corte suprema  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale della Repubblica del Brasile (Pgr) ha denunciato alla Corte suprema (Stf) 39 persone coinvolte in atti di depredazione e vandalismo contro edifici pubblici a Brasilia la scorsa domenica 8 gennaio. Nella lista, secondo la Pgr, figurano esecutori materiali degli atti antidemocratici, istigatori e organizzatori, finanziatori e autorità dello Stato responsabili di omissioni illecite. Per tutti le accuse sono, a vario titolo, di associazione per delinquere, abolizione violenta dello Stato di diritto democratico, colpo di Stato, danno aggravato da violenza e minaccia grave con uso di sostanza infiammabile contro il patrimonio dello Stato e con danno rilevante per la vittima, deterioramento del patrimonio tutelato. Le denunce sono firmate dal vice procuratore generale della Repubblica, Carlos Frederico Santos, coordinatore del Gruppo strategico per la lotta agli atti antidemocratici, creato la scorsa settimana dal procuratore generale della Repubblica, Augusto Aras. (Brb)