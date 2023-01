Omicidio Scialdone: fratello di vittima a inquirenti, ho visto Bonanni sparare a Martina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ inequivocabilmente "emerso che l’unico obiettivo perseguito da Costantino Bonaiuti fosse esclusivamente quello di uccidere la Scialdone". Lo si legge nell'ordinanza del gip del tribunale di Roma che oggi ha sottoposto all'interrogatorio di garanzia l'indagato dell'omicidio di Martina Scialdone avvenuto venerdì sera davanti ad un ristorante in zona Tuscolano, a Roma. Il convincimento del Gip si basa non solo sulle modalità "di svolgimento dei fatti così come descritte dal fratello della vittima, testimone oculare ma anche dalla circostanza che Bonaiuti, pur potendo, anche successivamente all’evento rivolgere l’arma nei suoi stessi confronti, ha con estrema lucidità, una volta ucciso la donna, diretto la sua azione esclusivamente alla fuga". (segue) (Rer)