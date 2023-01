Omicidio Scialdone: fratello di vittima a inquirenti, ho visto Bonanni sparare a Martina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre Bonaiuti era "consapevole della volontà della compagna - si legge ancora nell'ordinanza - di voler interrompere definitivamente la relazione e scoperta la nuova frequentazione si fosse recato all’ultimo appuntamento con la vittima portando preordinatamente con sé l’arma, con la quale poi le avrebbe sparato, uccidendola". Il presunto assassino è entrato nel ristorante dove la donna stava cenando insieme al fratello Lorenzo diventato testimone dell'omicidio. “Ho capito che il motivo per cui stavano litigando - ha detto l'uomo agli investigatori - era perché lei gli aveva detto che doveva lasciarlo. Quando è uscito dalla macchina, lui la tratteneva per un braccio e io mi sono messo in mezzo cercando di dividerli per portare via Martina. Nel momento in cui sono riuscito a dividerli, lui ha tirato fuori la pistola e ha sparato. E’ durato una frazione di secondo, ho visto che puntava all’altezza del petto e poi ha sparato. Ero a distanza da lei forse un metro”. (Rer)