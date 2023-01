Ue: Giorgetti, su euro digitale occorre chiarire ripartizione di costi e benefici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell’euro digitale occorre chiarire meglio la ripartizione dei costi e dei benefici. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo sul tema all'Eurogruppo di Bruxelles. “Sul coinvolgimento degli intermediari suggeriamo di chiarire meglio la ripartizione dei costi e dei benefici per la distribuzione dell'euro digitale, soprattutto se questi costi potrebbero in qualche modo essere trasferiti ai commercianti che sono costretti ad accettare pagamenti in euro digitali come moneta a corso legale”, ha detto il ministro. (Beb)