Ue: direttore Mes Gramegna, la ratifica è nelle mani del governo italiano

- La ratifica del Mes è nella mani del governo italiano. Lo ha detto il direttore del Meccanismo europeo di stabilità, Pierre Gramegna, nel corso della conferenza finale dell'Eurogruppo di Bruxelles. "La scorsa settimana mi sono recato in Italia, dove ho avuto incontri costruttivi sia con il ministro dell'Economia che con il primo ministro", ha detto. "Abbiamo avuto un ottimo scambio di opinioni e ora tutto è nelle mani del Parlamento italiano. Come tutti i nostri Paesi, l'Italia è una democrazia. Dobbiamo rispettare le procedure in ogni Stato e, in particolare, rispettare il Parlamento italiano", ha aggiunto. (Beb)