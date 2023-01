Mobilità: assessore Roma, nel 2030 17 linee tram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea tranviaria si amplia a Roma, che nel 2030 arriverà a comprendere 17 linee. Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, nel corso della presentazione del progetto "Tranvia Viale Palmiro Togliatti, Cinecittà-Ponte Mammolo", alla casa della salute di Villa De Sanctis, a Roma. Quella di via Togliatti "è una delle più grandi opere che dobbiamo realizzare nei prossimi anni - ha aggiunto l'assessore -. Questa è parte di una visione della mobilità, e della ricostruzione del ferro in questa città, ovvero Tram metropolitane e ferrovie. Stiamo cercando di riabilitare ricostruire e ripensarli ripianificando. Questa linea è importante perché si inizia a realizzare quella rete su ferro che consentirà di spostarci in maniera più veloce. La sfida che noi facciamo con Togliatti è la continuazione della costruzione di una maglia su ferro. Occorre puntare sui tram e passeremo dalle attuali 6 linee a 17, comprese quelle progettate. Al 2030 il programma è di averne 11 in più", ha concluso Patanè. (Rer)