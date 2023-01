Lazio 2023: D'Amato, Terzo Polo in giunta, parte nomi sette giorni prima di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Terzo Polo, quindi Azione e Italia Viva, avranno una rappresentanza in giunta regionale in caso di vittoria del candidato alla presidenza del centrosinistra, Alessio D'Amato, e se Marietta Tidei possa essere una delle figure "lo vedremo". A spiegarlo il candidato D'Amato che corso della presentazione delle liste del Terzo Polo al Pratibus District a Roma, dove nel corso del suo intervento, rivolgendosi a Tidei di Iv, D'Amato ha detto: "A Marietta Tidei che ha detto che saremo una forte squadra in consiglio, dico che lo saremo anche in giunta, perché noi la governeremo questa Regione". A margine dell'evento, poi D'Amato ha chiarito: "Presenteremo una parte dei nomi della giunta una settimana prima del voto. Se Tidei è una delle figure? Saranno sicuramente in giunta Azione e Italia Viva, sui nomi vedremo". (Rer)