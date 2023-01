Medio Oriente: presidente palestinese Abbas al Cairo per vertice tripartito con Al Sisi e Abdullah II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, è arrivato oggi in Egitto in visita ufficiale, su invito dell'omologo dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, per partecipare ai lavori del vertice tripartito egiziano-giordano-palestinese. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa". Al suo arrivo presso l'aeroporto del Cairo, Abbas è stato accolto dal ministro della Giustizia egiziano, Omar Marwan, e dall'ambasciatore palestinese in Egitto, Diab al Louh. Al vertice tripartito prenderà parte anche il re di Giordania, Abdullah II. La delegazione guidata da Abbas comprende anche il capo della diplomazia palestinese, Riyad al Maliki. (Res)