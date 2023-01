Venezuela: procura generale chiede arresto dei ex "ministro degli Esteri" delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha chiesto l'arresto di Julio Borges, una delle figure chiave dell'opposizione, sulla base di accuse formulate da Leopoldo Lopez, altro nome carismatico del fronte anti governativo. Lopez, da tempo in esilio a Madrid, ha infatti accusato Borges - già candidato alla presidenza ed ex "ministro degli Esteri" del governo "ad interim" di Juan Guadò - di essere parte di una "banda criminale" che avrebbe usurpato asset pubblici venezuelani. "È stato sollecitato un ordine di arresto per i reati di tradimento alla patria, cospirazione e associazione. Devo ricordare che su Julio Borges gravano du ordini di cattura precedenti, uno per la partecipazione diretta nel furto dell'oro depositato presso la Banca di Londra, e una per terrorismo", ha detto Saab. (segue) (Vec)