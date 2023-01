Venezuela: procura generale chiede arresto dei ex "ministro degli Esteri" delle opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Nicolas Maduro accusa gli oppositori al seguito di Guaidò di aver approfittato del riconoscimento loro concesso da decine di governi stranieri per utilizzare i fondi pubblici venezuelani depositati all'estero e congelati dalle sanzioni. Il caso più clamoroso è quello relativo ai lingotti d'oro oggi congelati presso la Banca di Londra, oggetto di un contenzioso tra il governo Maduro e quello inglese. Londra aveva riconosciuto Guaidò come presidente del Venezuela attribuendogli il diritto di utilizzare i fondi, ma la vicenda deve ancora essere sciolta dai tribunali. La denuncia di Lopez, in aggiunta, descrive la situazione di tensione che regna all'interno delle opposizioni, esacerbata dalla fine del governo ad interim, los scorso 5 gennaio. (Vec)