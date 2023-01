Sicurezza: De Corato, polizia locale non pervenuta nei primi controlli effettuati a Milano Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Stazione Centrale, oggi, si sono visti finalmente i controlli che il Governo Meloni, con il Ministro Piantedosi, nelle scorse settimane aveva preannunciato e come ha già fatto anche nella Stazione Termini a Roma e farà prossimamente a Napoli. Purtroppo, a Milano, tale operazione era necessaria perché la zona che va da Piazza Duca D'Aosta fino a Piazza Luigi di Savoia è piena di delinquenti e criminali che quotidianamente compiono reati e delinquono". Così afferma il senatore di Fratelli d'italia Riccardo De Corato. Nonostante i reati compiuti in zona stazione, sottolinea poi De Corato, "di Agenti di Polizia Locale, non se ne sono visti e le auto non sono pervenute". "La zona è totalmente fuori controllo ed in preda alla criminalità - conclude -, occorre anche che la polizia locale presidi la zona quotidianamente".(Com)