Forza Italia: Berlusconi: leali al governo, ma senza rinunciare alla nostra identità, non c'è tempo da perdere in dispute e rivalse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Fedeltà al governo, di cui si considera il "partito cardine" senza rinunciare alla propria storia. "Oggi e per il futuro le anime che noi rappresentiamo, quella liberale, quella cattolica, quella garantista, devono avere un ruolo essenziale, determinante non solo per i loro numeri, ma per il loro valore politico. Un Centro-destra di governo, in un grande Paese europeo, deve avere queste caratteristiche". "Ampia disponibilità ad approvare il presidenzialismo entro la legislatura, "In questa legislatura vi sono davvero le condizioni per realizzare finalmente una riforma che tornerà ad avvicinare i cittadini alle istituzioni", con anche il coinvolgimento delle opposizioni, ma "questo non significa "attribuire a qualcuno il diritto di veto”. E poi espressioni di stima nei confronti di Giorgia Meloni, definita "un buon premier per i prossimi anni per gli italiani. D’altronde non vedo in circolazione altre persone che possano a lei paragonarsi”, ma anche un invito a "sentirsi di più per mettere a frutto la mia esperienza internazionale". Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, oggi a Villa Gernetto a Lesmo (MB) per la presentazione dei candidati di Forza italia alle regionali in Lombardia, ha messo i punti fermi sui rapporti all'interno della coalizione. (segue) (Rem)