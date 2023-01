Forza Italia: Berlusconi: leali al governo, ma senza rinunciare alla nostra identità, non c'è tempo da perdere in dispute e rivalse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia, ha spiegato “è il partito cardine di questa maggioranza, nessuno può mettere in dubbio la nostra lealtà nei confronti del Governo. Al tempo stesso non rinunciamo e non rinunceremo mai alla nostra storia in perfetta continuità con il programma del Centrodestra sottoscritto da tutti i partiti della maggioranza e sottoposto agli elettori che ci hanno dato il loro consenso. Io per primo ne sono garante avendo fondato quasi 30 anni fa il centrodestra e avendolo portato al Governo del Paese. Noi (riferendosi a Forza italia ndr.) siamo portatori di idee e di principi che nessun' altra forza politica ha saputo incarnare con coerenza, Solo noi tuteliamo i legittimi interessi di molte categorie di cittadini, perché a differenza dei politici di professione, le nostre radici sono nell'impresa e nel lavoro". "Nella maggioranza - ha sottolineato - non deve esserci alcuna tensione e alcuna divergenza, la lealtà reciproca è garanzia della stabilità, oggi e per i prossimi cinque anni. “In questo quinquennio abbiamo tante cose da fare per far ripartire il Paese e non abbiamo certo tempo da perdere in piccole dispute e piccole rivalse". (segue) (Rem)