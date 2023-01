Forza Italia: Berlusconi: leali al governo, ma senza rinunciare alla nostra identità, non c'è tempo da perdere in dispute e rivalse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ramoscello d'ulivo nei confronti di Giorgia Meloni, Berlusconi lo ha porto sotto forma del presidenzialismo, senza mancare di ricordare che è un suo cavallo di battaglia da tanti anni. Il presidenzialismo, ha spiegato, è un risultato che si potrà raggiungere entro questa legislatura, "è una proposta del Centrodestra sulla quale vogliamo lavorare insieme a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Le riforme istituzionali devono, per loro natura, avere la più ampia convergenza possibile e io mi auguro che dalle opposizioni ci sia la disponibilità a individuare un percorso comune. Cercheremo questa convergenza con tutta la pazienza necessaria, che non significa però "attribuire a qualcuno il diritto di veto”. Con l'auspicio che la riforma in senso presidenziale non si fermi solo al nostro Paese: "È una riforma nella quale crediamo profondamente, in Italia come in Europa, secondo il modello degli Stati Uniti, che unisce il massimo della forza e dell'autorevolezza al governo federale, nella materie di sua competenza, come la politica estera e la politica militare e il massimo dell'autonomia su tutto il resto riconosciuta ai singoli Stati e alle altre realtà locali”. L'Europa è stata uno dei temi centrali dell'intervento di Berlusconi. Un'Europa che, innanzitutto, è fonte di angoscia per "l'assenza di leader capaci in Europa e in Occidente" e che deve essere "in grado di svolgere il suo ruolo nel mondo, da protagonista: un'Europa con una politica estera e di difesa comune. Un'Europa nella quale siano direttamente i cittadini a scegliere i vertici politici, a cominciare dal Presidente della Commissione, un'Europa in grado di sedersi al tavolo segreto che decide i destini del mondo al quale ora si siedono solo 4 potenze militari ed economiche: gli Stati Uniti, la Federazione Russa, la Cina e il Giappone". (segue) (Rem)