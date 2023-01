Forza Italia: Berlusconi: leali al governo, ma senza rinunciare alla nostra identità, non c'è tempo da perdere in dispute e rivalse (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- L'Europa è stata anche l'occasione per tornare a parlare di "partito unico" che potrebbe prendere le mosse proprio partendo da Bruxelles: "Noi - ha ricordato riferendosi a Forza Italia - siamo parte della più grande famiglia politica dell'Occidente, quella dei Popolari Europei, cristiani e liberali alternativi alla sinistra. E io mi auguro che anche in Europa, come in Italia, si possa arrivare alla fine della collaborazione con i partiti Socialisti per realizzare una maggioranza omogenea di centrodestra, fra Popolari, Conservatori e Liberali, cioè fra le famiglie politiche che hanno più profonde affinità di visione dell'uomo, della società e dello Stato". Per quanto riguarda il partito unico del centrodestra in Italia, “il governo - ha spiegato - è fatto di forze politiche diverse, che un giorno potranno, mi auguro, realizzare una casa comune, ancora una volta guardando al modello della democrazia americana, dove il Partito Repubblicano ha fatto sintesi di diverse anime e culture che si sono unite su un programma comune, sollecitate da un comune sentire dei cittadini”. Sui temi di cronaca nazionale, il leader di Forza Italia ha confermato il suo apprezzamento della riforma della giustizia Cartabia, anche se “ci sono poche cose su cui intervenire, magari chirurgicamente, ma sono davvero poche cose”. Infine, Per quanto riguarda le regionali, il presidente di Forza Italia ha confermato la propria fidcia al presidente uscente Attilio Fontana: "Merita la nostra riconferma perché ha dimostrato anche in una stagione così difficile, serietà, sobrietà, concretezza e una grande capacità di lavoro nonostante tutte le polemiche che gli sono state rivolte contro. Per questo abbiamo sostenuto con convinzione la sua ricandidatura”. (Rem)