Lazio 2023: parte la volata finale, 6 candidati in campo e 19 liste

20 luglio 2021

- A un mese esatto dalle elezioni regionali del Lazio, la campagna elettorale entra nel vivo per la volata finale. Tutte le liste sono state consegnate in Tribunale a Roma, completando di fatto la griglia di partenza con 6 candidati in corsa per la presidenza della Regione Lazio. In calo rispetto ai nove candidati della precedente elezione che si è tenuta nel 2018: allora a vincere di un soffio fu Nicola Zingaretti. Ai tre degli schieramenti principali - Alessio D'Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra e Donatella Bianchi per il M5s - si sono aggiunti: Rosa Rinaldi, ex sindacalista e sottosegretaria di Romano Prodi, sostenuta da Unione popolare di Luigi De Magistris, Sonia Pecorilli candidata del Partito Comunista Italiano e Fabrizio Pignalberi, sostenuto da due liste "Quarto Polo" e "Insieme per il Lazio". Le elezioni si svolgono domenica 12 febbraio, con seggi aperti dalle 7 alle 23, e lunedì 13, con seggi aperti dalle dalle 7 alle 15. Sulla scheda i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione Lazio e i nomi dei nuovi 50 consiglieri regionali. È ammesso il voto disgiunto. (segue) (Rer)