Lazio 2023: parte la volata finale, 6 candidati in campo e 19 liste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- In tutto sono state depositate 19 liste. Ciascuna lista circoscrizionale è composta da un numero variabile di candidati in rapporto a diversi parametri. Per la circoscrizione provincia di Roma ci sono dai 22 ai 32 candidati, nelle province di Latina e Frosinone i candidati vanno da 4 a 6, mentre nella circoscrizione della provincia di Viterbo da 2 a 4, in quella di Rieti sono 2. In ogni lista circoscrizionale è rispettata la parità di genere, a pena di inammissibilità. Le liste includono diversi nomi noti, tra consiglieri uscenti, ex e new entry. Nel centrosinistra che sostiene la candidatura di Alessio D’Amato ci sono 7 liste per un totale di 13 gruppi in coalizione. In particolare, per il Pd i capilista su Roma e provincia sono Daniele Leodori, presidente vicario uscente della Regione Lazio, in coppia con Cristiana Avenali. Poi Sara Battisti per Frosinone, Salvatore La Penna per Latina, Enrico Panunzi per Viterbo ed Edoardo Ranalli per Rieti. Per la lista rosso-verde, nata dall’unione tra Europa Verde e Sinistra civica ecologista ci sarà Claudio Marotta, vicino a Massimiliano Smeriglio, in coppia con Simona Saraceno. Mentre +Europa-Radicali, anche loro riuniti in un’unica lista, portano il consigliere uscente Alessandro Capriccioli in coppia con Sara Scampini. Si ricandida e guida la lista civica di supporto ad Alessio D’Amato, come successo già con Nicola Zingaretti, la consigliera uscente Marta Bonafoni, fondatrice di Pop. Demos, invece, mette in campo l’ex vicesindaco grillino di Roma, Luca Bergamo. Passando al Terzo polo, Italia Viva e Azione hanno una lista propria con alla guida Federico Petitti, attivista di Azione in coppia con la renziana e consigliera uscente Marietta Tidei. A seguire anche l’ex deputato Luciano Nobili, e il vicesindaco di Albano, Luca Andreassi. Poi la consigliera capitolina di Italia Viva, Francesca Leoncini e Paolo Bianchini. (segue) (Rer)