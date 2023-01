Lazio 2023: parte la volata finale, 6 candidati in campo e 19 liste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte del centrodestra, che sostiene Francesco Rocca, ci sono 6 liste per un totale di 7 gruppi in coalizione. La rosa di Fratelli d'Italia è organizzata in ordine alfabetico. La capolista, quindi, è l'ex eurodeputata, compagna del senatore Andrea Augello, Roberta Angelilli, in coppia con il consigliere uscente Antonio Aurigemma. Tra gli uscenti della Pisana anche Laura Corrotti, Fabrizio Ghera, Massimiliano Maselli, Giancarlo Righini, e Francesca De Vito. Nella rosa anche Marco Bertucci è Fabio De Lillo. A guidare la lista della Lega, invece, la vicepresidente del consiglio regionale e consigliere uscente del Carroccio, Giuseppe Emanuele Cangemi con l’altra uscente della Pisana, Laura Cartaginese. A seguire il segretario politico della Lega Provincia di Roma Sud Tonj Bruognolo e Daniele Giannini. Tra i candidati l’ex responsabile di CasaPound per il Lazio, Mauro Antonini. Sempre in quota Lega, volti nuovi sono l’ex sindaca di Ciampino Daniela Ballico e Angelo Pavoncello. Passando a Forza Italia: capilista Luigi Abate, ex consigliere regionale con la lista Polverini in coppia con Maria Baglioni. Poi Alberto Aschelter, Antonella Betti e Fabio Campolei. A tentare per la prima volta la corsa alla Pisana con il partito di Berlusconi sarà anche Simone Foglio. Le altre liste del centrodestra sono lo scudo crociato dell’Udc, Noi Moderati di Maurizio Lupi con Rinascimento di Vittorio Sgarbi. E la lista civica Rocca con 32 candidati: a guidare la rosa Claudia Abatecola in coppia con Francesco Biancucci. A seguire Mario Brozzi, ex medico sociale della As Roma, già capogruppo in consiglio regionale della lista civica Polverni; Mario Brugia, Alessio Bruognoli, Edoardo Cante, Giorgio Heller, ex presidente del Livorno Calcio. Tra gli altri nomi, Daniela Tiburzi, Carolina Casini e Romolo Reboa noto avvocato penalista. (segue) (Rer)