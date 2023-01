Governo: Tajani, non siamo partito unico ma nostro sostegno è stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di centro-destra al governo non è un partito unico ma questo non significa minare la stabilità dell'esecutivo. Così il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha commentato le voci di dissenso interne a Forza Italia in diretta a "Zapping" su Radio1. "Berlusconi ha smentito anche questa sera queste voci e ribadito che Forza Italia è fortemente impegnata a sostenere il governo", ha detto Tajani, osservando che al potere "non c'è un partito unico" ma che questo non significa esista una volontà di minare la stabilità del Paese. "Silvio Berlusconi è il padre fondatore del centro-destra e lo è stato in modo vincente fin dal 1994", ha detto Tajani, per il quale "non mi pare stiamo pagando in termini di consenso". (Res)