Mediterraneo: Tajani, c'è "grande voglia di Italia" per risolvere le sfide nell'area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- In tutta l'area del Mediterraneo c'è "una grande voglia di Italia", e come governo questo è evidente in ogni missione fatta. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, da poco rientrato da una missione in Turchia. "Vogliamo essere protagonisti, risolvere la questione delle migrazioni in Libia e lavorare per la stabilità dell'area", ha detto Tajani in un intervento a "Zapping" su Radio1, nel quale si è detto convinto sostenitore di un accordo fra Egitto e Turchia, capace potenzialmente di "aiutare la Libia a tenere elezioni" e di ricalcare quanto fatto dal governo Berlusconi con Gheddafi. "Il nostro governo è stato chiamato dagli italiani a dare risposte concrete, e fare politica estera significa oggi promuovere in futuro anche la presenza delle nostre imprese", ha proseguito, ribadendo che obiettivo dell'esecutivo è di "fare una politica estera in continuità con quella fatta da Silvio Berlusconi", oltre che di ottenere eventi di rilievo com Expo 2030, le Olimpiadi di Milano e Cortina o la Targa Florio, "per valorizzare l'impresa sportiva e attirare maggiori turisti". (Res)