Ambiente: Gualtieri, Piano industriale Ama strumento per garantire a Roma servizio rifiuti che merita

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il Cda dell'Ama ha approvato all'unanimità il Piano industriale 2023-2028 prevedendo investimenti per oltre 700 milioni di euro e puntando sul miglioramento del decoro urbano, sull'incremento della raccolta differenziata e sullo sviluppo della logistica e dell'impiantistica. "Il voto del Cda di Ama segna un passaggio determinante per il futuro della città" ha commentato in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Accanto al piano commissariale dei rifiuti già approvato l'anno scorso – ha aggiunto – sarà finalmente possibile un servizio di raccolta, trattamento e smaltimento all'altezza di tutte le altre capitali europee e di quanto meritano le cittadine e i cittadini di Roma. Siamo già partiti con la manifestazione di interesse sul nuovo termovalorizzatore che, insieme agli altri impianti previsti, garantirà l'autosufficienza impiantistica necessaria a questa città. Il piano industriale di Ama, si affianca a tutto questo per contribuire in maniera decisiva a una maggiore efficienza della raccolta, anche in termini di decoro e di pulizia delle strade, assicurerà un forte investimento su impianti e personale oltre che un significativo potenziamento della raccolta differenziata. Tutti gli obiettivi ai quali abbiamo puntato fin dal nostro insediamento". (segue) (Com)