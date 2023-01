Ambiente: Gualtieri, Piano industriale Ama strumento per garantire a Roma servizio rifiuti che merita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Assessora capitolina all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi "con il nuovo Piano industriale Ama l'azienda compie un deciso passo in avanti verso la sua trasformazione da semplice gestore di servizi a soggetto industriale, gestore di impianti e del Ciclo integrato dei Rifiuti della Capitale. La qualità del servizio reso dall'Azienda è percepita dai romani come ancora insufficiente, nonostante alcuni miglioramenti fatti registrare rispetto agli anni passati. Questo dipende essenzialmente dalla non adeguata dotazione di personale sui servizi operativi, in particolare quelli relativi alla pulizia e decoro, e a una generale vetustà del parco mezzi a disposizione. Con le azioni messe in campo nel 2022 questo gap è stato parzialmente recuperato, con circa 300 nuovi addetti adibiti ai servizi di spazzamento e nuove spazzatrici meccaniche, e l'impegno dell'Azienda, grazie all'adozione di questo Piano Industriale e al nuovo contratto di servizio da approvare nei prossimi mesi, continua in questa direzione". (segue) (Com)