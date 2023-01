Ambiente: Gualtieri, Piano industriale Ama strumento per garantire a Roma servizio rifiuti che merita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano Ama – ha proseguito l'assessora - rappresenta uno strumento di programmazione ambizioso, allineato agli obiettivi di sostenibilità fissati dal nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale approvato di recente. Grazie a più di 700 milioni di investimenti previsti in arco di piano per lo sviluppo dei servizi, la realizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti differenziati in ambito locale, il potenziamento della logistica aziendale e l'incremento della dotazione di personale di ulteriori 700 unità entro il 2026, Ama getta le basi per migliorare in modo decisivo nei prossimi anni l'efficienza dei servizi di raccolta dei rifiuti, pulizia e spazzamento delle strade, per consentire alla città di affrontare in modo adeguato gli appuntamenti internazionali che la riguardano da vicino, primo fra tutti il Giubileo del 2025. Grazie alla più ampia marginalità garantita dalla gestione degli impianti, puntiamo a far crescere l'Azienda e a ridurre, nel tempo, il costo del servizio". (segue) (Com)