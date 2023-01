Ambiente: Gualtieri, Piano industriale Ama strumento per garantire a Roma servizio rifiuti che merita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo principale resta quello di incrementare in modo deciso la raccolta differenziata, attraverso l'introduzione di modelli più flessibili che utilizzano diverse modalità di raccolta a seconda delle zone urbanistiche, con la previsione di incrementare dall'attuale 33 per cento al 45 per cento la quota di popolazione servita da sistemi riconducibili al porta a porta. Si punta poi ad intercettare quote sempre maggiori di organico e di altri rifiuti che oggi vengono differenziati poco o per nulla, come il tessile, i Raee, il legno, i prodotti assorbenti sanitari. Ad esempio, per questi ultimi, stimati in circa 65 mila tonnellate/anno, prevediamo l'avvio di un servizio sperimentale di raccolta a chiamata. Il potenziamento della raccolta delle utenze commerciali e l'introduzione di miglioramenti e nuove infrastrutture per la logistica intermedia e per la raccolta stradale produrranno miglioramenti nella qualità del servizio di raccolta. Inoltre, la realizzazione della dotazione impiantistica prevista dal Piano, oltre a garantire certezza nei conferimenti, porterà ad una riduzione assai significativa dei costi netti del trattamento dei rifiuti, dagli attuali 173 milioni di euro a 64,8 milioni nel 2028" - ha concluso l'assessora. (Com)