Ucraina: Tajani, Turchia può essere attore determinante nella risoluzione del conflitto

- Nella crisi del Mediterraneo la Turchia può essere un attore risolutivo, al pari di organismi come le Nazioni Unite e grandi attori quali Cina e Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani nel suo intervenuto a "Zapping" su Radio1, aggiungendo il Vaticano alla lista degli attori a suo avviso determinanti in questo frangente. "La Turchia può fare molto e ha già fatto tanto", ha detto Tajani, da poco rientrato da Ankara, dove ha "incoraggiato il governo a perseverare nei tentativi di creare condizioni per una pace fra Russia e Ucraina". "Credo che la Turchia, insieme all'Onu, al Vaticano, a Cina e Stati Uniti possa essere determinante per arrivare ad un tavolo che apra ad un cessate il fuoco e ad una possibile pace", ha ribadito. (Res)