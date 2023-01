Iran: cittadino Usa detenuto a Evin scrive a Biden, annuncia una settimana di sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino iraniano-statunitense Siamak Namazi, in carcere nella prigione di Evin, a Teheran, dal 13 ottobre 2015, ha annunciato uno sciopero della fame in polemica con il governo federale degli Stati Uniti, che finora non è riuscito ad organizzarne il rilascio. In una lettera indirizzata al presidente Usa, Joe Biden, Namazi ha chiesto di “sette minuti del vostro tempo a riflettere su quanto stanno affrontando i cittadini statunitensi detenuti in Iran: un minuto per ogni anno che ho trascorso nella prigione di Evin, mentre il governo federale avrebbe potuto salvarmi ma non lo ha fatto”. L’uomo d’affari, 51 anni, ha aggiunto che continuerà lo sciopero della fame per una settimana. Uno dei suoi avvocati ha dichiarato all’emittente “Cbs” di aver consegnato la lettera al consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, venerdì scorso. “Siamo assolutamente determinati ad organizzare il rilascio di Namazi e di tutti gli altri cittadini detenuti in Iran: stiamo lavorando senza sosta”, ha fatto sapere un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale. Le autorità di Teheran hanno annunciato il rilascio del padre di Namazi, Baquer, lo scorso ottobre: l’uomo, che all’epoca lavorava per le Nazioni Unite, è stato arrestato nel 2016 dopo essersi recato in Iran nel tentativo di visitare il figlio. (Was)