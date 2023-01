Ue: Donohoe, Bce potrebbe passare a fase successiva su euro digitale nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha informato dei progressi compiuti in merito all'euro digitale e ha comunicato che il Consiglio direttivo della Bce dovrebbe decidere, entro la fine di quest'anno, di passare a una fase di realizzazione del processo in cui le soluzioni tecniche saranno effettivamente sviluppate e non testate. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, nel corso della conferenza finale della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Questa fase richiederà circa tre anni e di per sé non rappresenta una decisione sull'eventuale emissione dell'euro digitale", ha detto. "Il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ci ha poi aggiornato sui lavori preparatori in corso per la pubblicazione di una proposta legislativa che dia all'euro digitale una base giuridica adeguata", ha aggiunto. "Intendiamo continuare a impegnarci politicamente con la Bce e la Commissione europea mentre i lavori vengono portati avanti", ha concluso. (Beb)