Piemonte: approvata in Commissione legge su aumento tariffa oraria medici da 60 a 100 euro

- La commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte ha espresso parere favorevole sul Disegno di legge 241 che prevede un aumento da 60 a 100 euro lordi della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive volontarie dei medici del Pronto soccorso. Il provvedimento dovrebbe approdare domani in Aula. "Dopo la riorganizzazione dei Pronto soccorso, anche questo provvedimento rientra nella strategia regionale per ovviare alla carenza di personale nei pronto soccorso e limitare il ricorso alle esternalizzazioni - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. Giovedì è previsto un incontro con le associazioni sindacali per prevedere riconoscimenti anche per infermieri e operatori sanitari", ha concluso. (Rpi)