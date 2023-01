Lazio 2023: Bonetti (Iv), con Pd nessuna maretta, in questa regione hanno scelto riformismo in Lombardia no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra il Terzo Polo e il Partito democratico non c'è alcuna maretta a causa delle elezioni regionali". Lo ha detto in una nota Elena Bonetti, deputata di Italia viva, a margine della presentazione delle liste del Terzo Polo per le elezioni del Lazio al Pratibus District a Roma. "Stiamo su un progetto riformista, abbiamo lanciato la candidatura di D'Amato con convinzione proprio perché ci ha convinto la sua visione sulla sanità e sul metodo con cui l'ha governata e che coincide con la nostra", ha detto Bonetti arrivando al Pratibus District. "Per noi l'investimento sulla sanità è prioritario anche come asse politico, di costruzione - ha aggiunto -. Con il Partito democratico nessuna maretta, noi ci siano con un progetto riformista. Quelli che in altri luoghi, come la Lombardia, hanno abdicato alla visione riformista sono loro. Bene che bel Lazio il Pd abbia scelto il riformismo con noi e con D'Amato". (Com)