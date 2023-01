Enti locali: Agcom, nuovo accordo quadro con Regioni per esercizio funzioni delegate a Corecom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Si è tenuto oggi a Roma, presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un incontro-dibattito sul recente rinnovo dell’accordo quadro tra Agcom e le Regioni per il conferimento delle deleghe ai Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom). Il nuovo accordo, al quale ha lavorato un Tavolo tecnico composto da rappresentanti dell’Autorità e delle due Conferenze firmatarie, sugella – riferisce una nota – un rinnovato patto di fiducia tra Agcom e Corecom e avrà una durata quinquennale, a partire dal primo gennaio 2023. L’accordo definisce ed aggiorna la cornice giuridica entro la quale saranno svolte a livello locale le funzioni delegate, anche in considerazione delle modifiche normative intervenute negli anni. In particolare, ai Comitati regionali continueranno ad essere affidate la vigilanza sull’esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale, la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (Roc) e la decisione sulle controversie tra operatori ed utenti. Una funzione, quest’ultima, che, anche grazie all’introduzione del sistema telematico Conciliaweb, ha consentito di tutelare al meglio i diritti dei cittadini. Tra le altre novità, va segnalato un rafforzamento delle azioni educative all’utilizzo dei media da parte dei giovani che saranno attuate dai Corecom nell’ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall’autorità. L’accordo quadro contempla un incremento del contributo annuale riconosciuto ai Corecom, introducendo, al contempo, il principio di premialità nella ripartizione delle risorse finanziarie. (Com)