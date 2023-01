Torino: Voi Technology, utilizzo monopattini sempre più integrato con il trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati diffusi da Voi Technology, azienda sharing di monopattini, mostrano che a Torino il 50 per cento delle corse effettuate sui mezzi a due ruote dell'azienda sono ad integrazione di un mezzo di trasporto pubblico. Grazie ai monopattini Voi, sono stati inoltre evitati 12 mila tragitti in auto privata riducendo in modo importante l'inquinamento: "per ottenere lo stesso risultato - hanno sottolineato dall'azienda - si sarebbero dovuti piantare circa 55 alberi con 10 anni di vita in Città". Andrea Maccari, Senior Public Policy Manager per l'Italia in Voi Technology ha sottolineato che, "al contrario di altri operatori che hanno deciso di non operare più a Torino, noi siamo qui per rimanere. (segue) (Rpi)