Milleproroghe: Confagricoltura, servono ulteriori interventi per aziende settore primario

20 luglio 2021

- La direzione data dal governo al nuovo decreto Milleproroghe “è quella giusta ma ci sono alcuni ulteriori interventi che Confagricoltura ritiene siano fondamentali per le aziende del settore primario”. Sono sei le proroghe che il direttore generale della Confederazione, Annamaria Barrile, ha richiesto di inserire nel decreto-legge durante l'audizione presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato. La prima serve a scongiurare il dimezzamento dell'aliquota agevolata prevista dalla misura Transizione 4.0 di cui Confagricoltura chiede la proroga anche per l'anno in corso. Un provvedimento necessario per continuare a incentivare la propensione agli investimenti delle imprese agricole nel percorso di transizione tecnologica ed ambientale. Di fondamentale importanza per la filiera è anche la proroga al 2023 dell'applicazione della compensazione del 9,5 per cento sul calcolo dell'Iva per le cessioni di bovini e suini vivi per sostenere due comparti particolarmente colpiti dalla crisi. Quest'anno scade l'incentivo stabilito in legge di Bilancio 2020 per il triennio 2020-2022 destinato agli investimenti in colture arboree pluriennali come oliveti, vigneti e frutteti. Trattandosi di colture caratterizzate da rese che richiedono almeno tre anni di tempo, Confagricoltura chiede che gli incentivi in favore delle imprese agricole soggette alla determinazione del reddito d'impresa, vengano rinnovati anche per il prossimo triennio. Il settore primario è particolarmente preoccupato anche dalla scadenza della proroga relativa ai certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. (segue) (Rin)