Lazio 2023: D'Amato, con Calenda nessuna ambiguità, uniti per sfida riformista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Con il leader di Azione Carlo Calenda "nessuna ambiguità, è stato tra i primi a sostenere la mia candidatura". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in merito alle polemiche tra Terzo Polo e M5s, arrivando al Pratibus District per la presentazione delle liste del Terzo Polo. "Italia Viva e il Terzo Polo sono una componente importante, qui c'è una sfida riformista in corso e come vinceremo nel Lazio cambierà completamente la narrazione, perché sarà una vittoria contro i sovranisti e i populisti", ha concluso. (Rer)