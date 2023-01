© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, ha tenuto oggi una "buona conversione" con l'olomogo romeno Bogdan Aurescu per dare seguito alle questioni discusse al recente vertice Spagna-Romania. In un messaggio su Twitter, il capo della diplomazia spagnola ha indicato che si è discusso della situazione della sicurezza in Europa orientale, delle truppe spagnole in Romania e dell'area Schengen. (Spm)