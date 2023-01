Torino: Forza Italia, aprire 'stanze del buco' è ritorno al passato che rappresenta resa dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di aprire delle cosiddette 'stanze del buco' a Torino ci pare il ritorno ai cavalli di battaglia delle sinistre degli anni '90. Un ritorno al passato che non costituisce una risposta ma la resa dello Stato alla tossicodipendenza. Lo hanno affermato in una nota stampa il senatore di Forza Italia Roberto Rosso e Marco Fontana, rispettivamente coordinatori provinciale e cittadino di Torino del partito di Silvio Berlusconi. "Comprendiamo che l’apertura di questi centri farebbero da apripista alla legalizzazione delle droghe, un passaggio molto caro alle sinistre. Lo Stato peró non deve in alcun modo dare sponde ai trafficanti di droga e agli spacciatori. Suo compito è invece rimuovere quegli ostacoli economici e sociali che spingono nuovamente ad un aumento del numero di tossicodipendenti", hanno concluso. (Rpi)