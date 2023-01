Lazio 2023: Calenda, candidatura Sisti? Non conoscevo vicenda giudiziaria ma siamo garantisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- È confermata la candidatura per Italia viva nelle liste del Terzo Polo di Gabriella Sisti, la quale è stata rinviata a giudizio per un tentativo di screditare la rivale Daniela Ballico, nel 2019 in Fd'I e oggi nella Lega, durante la campagna elettorale per le amministrative a Ciampino. Sisti, insieme al marito, è accusata di aver inviato documenti e fotomontaggi a luci rosse ad altri esponenti politici. Sul punto, a margine della presentazione delle liste del Terzo Polo al Pratibus District di Roma, il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiarito: "Non ne ero al corrente, ma noi siamo molto garantisti e attenti a non confondere le condanne con i rinvii a giudizio".(Rer)