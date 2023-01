Messina Denaro: Piantedosi a Ros Palermo, avete reso orgogliosi tutti gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi avete reso orgogliosi tutti gli italiani che da tanto tempo aspettavano la cattura di Messina Denaro. Non vedevo l’ora di venire qui per dirvi grazie e dare onore e merito al vostro grandissimo lavoro, a quello dei colleghi che vi hanno preceduto, a cominciare da quelli che sono stati vittime della mafia. Oggi ho raccolto tantissimi riconoscimenti che giro interamente a voi". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in visita alla caserma del Ros a Palermo. (Rin)