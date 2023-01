Energia: Emirati, completato terzo reattore centrale nucleare di Barakah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frutto di un investimento da 20 miliardi di dollari, la centrale nucleare di Barakah è la prima del mondo arabo ed è anche il primo impianto nucleare realizzato dalla Corea del sud all’estero. La centrale sorge a circa 100 chilometri a ovest di Abu Dhabi in una vasta area desertica al confine con l’Arabia Saudita. Al Nahyan e Yoon hanno assistito al funzionamento in corso delle Unità 1 e 2, al completamento dell'Unità 3 ed esaminato i progressi compiuti nell'Unità 4 della centrale nucleare. Nel 2009, gli Emirati Arabi Uniti hanno assegnato il contratto principale per la costruzione dell'impianto di Barakah alla Kepco decisione che ha posto le basi per relazioni bilaterali strategiche con la Corea del sud nel campo dell’energia. Nel 2016 la Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) e la Kepco hanno firmato un accordo di joint venture per sostenere le operazioni sostenibili dell'impianto di Barakah nei prossimi 60 anni di attività. La relazione è stata ulteriormente rafforzata attraverso l'elevazione della relazione bilaterale al livello di un partenariato strategico speciale nel 2018, e ora gli Emirati Arabi Uniti e la Corea hanno esteso la loro partnership attraverso un quadro per guidare lo sviluppo dell'energia pulita a livello nazionale e internazionale. (Res)