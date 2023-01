Lazio 2023: Rocca, voglio portare concretezza in Regione, serve ascoltare le categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio portare concretezza in Regione. "Sono stato al vertice di organizzazioni internazionali complesse. Ho fatto dell'ascolto e della concretezza il mio mandato. E non da oggi, ma a partire dalla mia prima esperienza di gestione, a soli 37 anni, dell'ospedale Sant'Andrea, allora una cattedrale nel deserto che ha poi raggiunto vette di eccellenza". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante l'incontro con i candidati indetto da Confcommercio Lazio, in cui ha illustrato gli assi principali della sua candidatura. "Il metodo, in Regione, sarà lo stesso. Ho tante relazioni in questo territorio e mi ha sorpreso l'assenza di dialogo e ascolto con le categorie. Chi ha l'ambizione di assumersi questa grande responsabilità deve prenderne atto. Non si può governare la complessità senza ascolto. Non si può rispondere alle sfide senza condivisione. La mia preoccupazione in tal senso è grande. La trasparenza, poi, è fondamentale per andare avanti. E questa sarà la mia grande costante - ha aggiunto Rocca -. L'aumento dell'Irpef voluto dalla giunta Zingaretti in campagna elettorale è preoccupante. Un regalo di Natale inaspettato che è segno di una situazione di grande crisi. Di contro, l'assurdo è che tante risorse esistenti non vengono utilizzate. Da qui si deve partire. La realtà è che c'è stata un'assoluta assenza di governo della nostra regione. Alcune zone del nostro territorio sono completamente trascurate e abbandonate, vi assicuro che troppi sono gli appelli su questo. In dieci anni di governo non si può non aver tracciato almeno una rotta. Dei segnali concreti dovevano arrivare, ma non è giunto nulla", ha concluso Rocca.(Rer)