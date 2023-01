Scozia: governo britannico blocca la legge sul riconoscimento di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha deciso di bloccare la legge sul riconoscimento di genere approvata dalla Scozia e volta a semplificare la procedura per il cambio di genere a livello giuridico per le persone trans. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”. In precedenza, la prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, aveva dichiarato che sarebbe stato “uno scandalo” se ciò fosse accaduto. Il blocco da parte dell’esecutivo di Londra mostrerebbe "il totale disprezzo" per il Parlamento di Edimburgo, aveva detto Sturgeon, accusando il governo britannico di "usare le persone trans come arma politica". La riforma della normativa sul riconoscimento di genere è stata approvata in Scozia a fine dicembre. Essa prevede che le persone transgender dai 16 anni in su possano cambiare a livello giuridico il loro genere mediante una semplice autoidentificazione e senza la necessità di una diagnosi medica. (Rel)