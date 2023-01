Napoli: Cangiano (Fd'I), il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli diventi patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata odierna il deputato campano di Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano, si è recato a visitare il Murales di Maradona posto nella zona dei Quartieri Spagnoli. Accompagnato da Angelo Pisani, storico avvocato di Maradona e Antonio Luise, custode della più grande collezione di cimeli di Maradona, il deputato ha voluto rendere onore ad un'opera di creatività contemporanea che è diventata parte della città partenopea. "Quest'opera d'arte che così tanto si identifica con l'anima del popolo napoletano - ha dichiarato Cangiano - richiama ormai migliaia di visitatori al giorno, ed è una tappa imprescindibile per chi ne vuole conoscere anche le zone più caratteristiche. È per questo motivo che presenterò istanza al ministro Sangiuliano affinché il Murales possa essere tutelato e preservato nella trasmissione del suo significato, come testimonianza pubblica ed espressione popolare ed identitaria, così come previsto dal Codice dei Beni Culturali che mira a garantire anche il patrimonio artistico e demoetnoantropologico". (ren)