Lombardia: associazioni di pazienti e caregiver a confronto con il Ministro per le Disabilità e Presidente della Regione (3)

- L'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Elena Lucchini ha ringraziato le associazioni intervenute e ha confermato la propria disponibilità a continuare il percorso di valorizzazione del ruolo del caregiver intrapreso: "Regione Lombardia è stata tra i primi ad approvare la legge regionale che riconosce la figura del caregiver familiare, la persona che per scelta volontaria assiste e si prende cura di un parente infermo o disabile, stanziando 900.000€ per le prossime tre annualità. Si tratta di un primo punto di partenza con l'obiettivo di implementare le risorse in futuro". Il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli ha sottolineato l'importanza di realizzare l'integrazione socio-sanitaria, con l'obiettivo di mettere al centro la persona e tutto ciò che la riguarda. Il Ministro ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a continuare l'interlocuzione con le associazioni: "Istituirò un tavolo su questi temi e mi impegnerò personalmente a facilitare l'interlocuzione anche con i Ministeri della Salute e delle Politiche sociali affinché le istanze delle associazioni siano adeguatamente rappresentate".(segue) (Com)