Marocco: rapporto, attività porto Tanger Med in aumento del 6 per cento nel corso del 2022

- Le attività porto di Tanger Med, situato a Tangeri in Marocco, hanno registrato un aumento del 6 per cento nel corso del 2022, rispetto all’anno precedente. È quanto emerso nel rapporto diffuso dallo stesso Tanger Med, secondo il quale il porto ha movimentato quasi 108 milioni di tonnellate di merci durante tutto l'anno, distribuite su 7,5 milioni di container. Inoltre, il porto ha gestito quasi 500 mila nuovi veicoli nei suoi due terminal dedicati ai prodotti automobilistici, con un aumento dell'11 per cento rispetto al 2021. Il rapporto ha spiegato che l’attività dei passeggeri è tornata ai livelli precedenti alla pandemia di Covid-19, con oltre due milioni di passeggeri durante l’anno. Il traffico marittimo è aumentato del 32 per cento, con oltre 14 mila navi transitate nel porto, di cui 961 “mega navi” (navi con altezza superiore ai 290 metri).(Mar)