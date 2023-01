Rai: Calenda su commissione vigilanza, serve a riequilibrare maggioranza e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della commissione di Vigilanza Rai al Terzo polo, come chiesto dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, "penso sia giusto per una questione di garanzia: non è scritto da nessuna parte che noi dobbiamo avere la Vigilanza, ma le commissioni di garanzia, così come le vicepresidenze di Camera e Senato, servono a riequilibrare maggioranza e opposizione". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della presentazione delle liste del Terzo polo al Pratibus District di Roma. "La ritengo una cosa giusta e corretta, anche se io farei fondazione dove mettere la Rai e darei il canone a tutti quelli che fanno informazione, non solo alla tv pubblica, e la staccherei dai partiti politici", ha concluso. (Rin)